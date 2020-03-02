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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T19:50+0300
https://ria.ru/20200302/1567069725.html
Глава МИД Великобритании обсудит в Турции ситуацию в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/152421/84/1524218413_0:69:2000:1195_1036x0_80_0_0_c0445b0f0b1ec2489845498d0d3da257.jpg
РИА Новости

Глава МИД Великобритании обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

19:50 02.03.2020
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во вторник проведет переговоры в Анкаре, задачей которых будет поддержать Турцию перед лицом гуманитарной катастрофы в Идлибе, ставшей, по мнению британского министра, результатом "безжалостной и несоразмерной кампании сирийского режима и его российских сторонников"
"Великобритания через завтрашний визит главы МИД Доминика Рааба в Анкару продемонстрирует свою надежную поддержку усилиям Турции, направленным на срочное достижение путем переговоров долгосрочного перемирия в Сирии", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.
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В ходе визита Рааб проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Великобритания остается привержена задаче работать с международными партнерами над преодолением гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в Идлибе в результате безжалостной и несоразмерной кампании сирийского режима и его российских сторонников", - указывает ведомство, напоминая, что Лондон выделил уже 3,1 миллиарда фунтов стерлингов на преодоление гуманитарной катастрофы в Сирии.
"Турция находится на передовой одной из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся из-за того, что сирийский режим и российские силы продолжают наращивать насилие на границе. Мы ясно давали понять, что осуждаем действия сирийского режима в Идлибе и продолжим поднимать вопрос о возмутительных нарушениях им международного законодательства", - отмечает Форин-офис.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Доминик РаабМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)Форин-офисВеликобританияТурцияСирияВ мире
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