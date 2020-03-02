Глава МИД Великобритании обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

"Великобритания через завтрашний визит главы МИД Доминика Рааба в Анкару продемонстрирует свою надежную поддержку усилиям Турции, направленным на срочное достижение путем переговоров долгосрочного перемирия в Сирии", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.

"Великобритания остается привержена задаче работать с международными партнерами над преодолением гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в Идлибе в результате безжалостной и несоразмерной кампании сирийского режима и его российских сторонников", - указывает ведомство, напоминая, что Лондон выделил уже 3,1 миллиарда фунтов стерлингов на преодоление гуманитарной катастрофы в Сирии.