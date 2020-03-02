Экс-министра спорта Колобкова назначили замглавы "Газпром нефти"

"Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти", - говорится в сообщении.

Колобков является шестикратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в личном первенстве по фехтованию на шпагах. С октября 2010 года он работал заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики (после реформы министерства в 2012 году — заместитель министра спорта). Одновременно являлся членом Общественной палаты РФ. А с октября 2016 по январь 2020 года Колобков был министром спорта Российской Федерации.