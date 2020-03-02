МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга в России , предполагающую существенное снижение порогов для добровольного участия компаний в данном виде налогового контроля, а также упрощение его процедур, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Налоговый мониторинг – действующая с 2015 года форма контроля, при котором организации в режиме реального времени добровольно предоставляют налоговикам доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета, избавляясь от налоговых претензий в будущем.

Пока такой вид контроля доступен только крупным налогоплательщикам, которые соответствуют сразу трем критериям: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченных за год, составляет не менее 300 миллионов рублей, суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов – не меньше 3 миллиардов рублей. Если хотя бы одно из перечисленных требований не соблюдается, претендовать на проведение налогового мониторинга компания не может.

Подписанная премьером концепция предполагает снижение планки по совокупной сумме уплаченных за год налогов до 100 миллионов рублей. При этом компания сможет включить в нее, помимо перечисленных налогов, уплаченные суммы НДФЛ и страховых вносов. Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить втрое – до 1 миллиарда рублей.

Согласно концепции, подать заявление в ФНС о подключении к налоговому мониторингу сможет компания, которая соответствует хотя бы одному из установленных критериев. При этом упрощаются и сами процедуры такого контроля.