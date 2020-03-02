Group-IB рассказала о фейковых сообщениях из-за коронавируса в Москве

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международная компания Международная компания Group-IB , специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила более 9,5 тысячи фейковых сообщений о заражении москвичей коронавирусом , компания начала расследование по данной теме, говорится в ее сообщении.

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения", - говорится в релизе.

По данным компании, информационная атака распространяется через ботов в соцсети "ВКонтакте", а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном - группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другие, пишут эксперты.

"На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки", - отмечается в сообщении.

Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей. "Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом", - добавили в компании.