В Госдуму внесли законопроект по борьбе с завышением цен аптеками

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, внесен в Законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, внесен в Госдуму , сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов

Ранее Неверов сообщал, что депутаты от ЕР разработали законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Как уточнял первый зампред фракции Андрей Исаев , законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.

"Мы предлагаем законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. Также мы предлагаем разделить "полную лицензию на аптечную деятельность" и "неполную лицензию", чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств. Это очень важно для сельских территорий", - рассказал Неверов о внесенном в Госдуму законопроекте.

По словам главы фракции, основной целью законопроекта является недопущение необоснованного завышения цен на лекарства, что происходит как раз в условиях развития монополий.

Поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" подготовлены Неверовым и Исаевым.

Как отметил Неверов, предлагаемые поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами.