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https://ria.ru/20200302/1567057294.html
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с завышением цен аптеками
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект по борьбе с завышением цен аптеками

19:29 02.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, внесен в Госдуму, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Ранее Неверов сообщал, что депутаты от ЕР разработали законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Как уточнял первый зампред фракции Андрей Исаев, законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.
"Мы предлагаем законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения. Также мы предлагаем разделить "полную лицензию на аптечную деятельность" и "неполную лицензию", чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать лекарства без установления строгого аптечного оборудования, которое требуется для определенного вида лекарств. Это очень важно для сельских территорий", - рассказал Неверов о внесенном в Госдуму законопроекте.
По словам главы фракции, основной целью законопроекта является недопущение необоснованного завышения цен на лекарства, что происходит как раз в условиях развития монополий.
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Поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" подготовлены Неверовым и Исаевым.
Как отметил Неверов, предлагаемые поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами.
"Законопроект был подготовлен межфракционной рабочей группой по лекарственному обеспечению, он прошел тщательное обсуждение, в том числе, с участием Федеральной антимонопольной службы и министерства здравоохранения. В него вошли положения, которые ни у одной сторон не вызвали возражений. При этом нам поступило достаточно большое количество дополнительных предложений в законопроект, мы будем их обсуждать в рамках его подготовки ко второму чтению. Сейчас же надеемся на получение положительного отзыва правительства и одобрение проекта закона Госдумой", - сказал, в свою очередь, Исаев.
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Здоровье - ОбществоАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовРоссияОбщество
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