Новый сервис для жителей Подмосковья поможет бороться с нерадивыми УК

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи смогут оценить качество водоснабжения, отопления, а также услуг сантехников и электриков.
У жителей Московской области появилась возможность бороться с недобросовестными управляющими компаниями. С помощью сервиса "Ты решаешь ЖКХ" они смогут оценивать работу коммунальщиков в онлайн-режиме, передает телеканал "360".
На портале пользователи смогут оценить качество водоснабжения, отопления, услуг сантехников, электриков и дворников, а также содержание подъездов. Оценки жителей будут учитываться – все отзывы будут отправляться в контролирующие ведомства, где на их основе будут проводить проверки управляющих компаний.
Заместитель руководителя региональной Госжилинспекции Александр Белоусов пояснил, что новый сервис обеспечивает прозрачность работы той или иной УК – довольство или недовольство людей.
Для того чтобы поставить оценки своей УК, необходимо будет зарегистрироваться на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф. После успешной регистрации пользователь может дать оценку работе управляющей компании по пяти параметрам.