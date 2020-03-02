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Новости Подмосковья
2020-03-02T19:37+0300
https://ria.ru/20200302/1567052575.html
Новый сервис для жителей Подмосковья поможет бороться с нерадивыми УК
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567060667_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_1e8ee6d58857a2bb6260951a5a6e1dcc.jpg
РИА Новости

Новый сервис для жителей Подмосковья поможет бороться с нерадивыми УК

19:37 02.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСлесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пользователи смогут оценить качество водоснабжения, отопления, а также услуг сантехников и электриков.
У жителей Московской области появилась возможность бороться с недобросовестными управляющими компаниями. С помощью сервиса "Ты решаешь ЖКХ" они смогут оценивать работу коммунальщиков в онлайн-режиме, передает телеканал "360".
На портале пользователи смогут оценить качество водоснабжения, отопления, услуг сантехников, электриков и дворников, а также содержание подъездов. Оценки жителей будут учитываться – все отзывы будут отправляться в контролирующие ведомства, где на их основе будут проводить проверки управляющих компаний.
Заместитель руководителя региональной Госжилинспекции Александр Белоусов пояснил, что новый сервис обеспечивает прозрачность работы той или иной УК – довольство или недовольство людей.
Для того чтобы поставить оценки своей УК, необходимо будет зарегистрироваться на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф. После успешной регистрации пользователь может дать оценку работе управляющей компании по пяти параметрам.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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