Новый сервис для жителей Подмосковья поможет бороться с нерадивыми УК

На портале пользователи смогут оценить качество водоснабжения, отопления, услуг сантехников, электриков и дворников, а также содержание подъездов. Оценки жителей будут учитываться – все отзывы будут отправляться в контролирующие ведомства, где на их основе будут проводить проверки управляющих компаний.