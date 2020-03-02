США сняли санкции с двух российских компаний

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.
Также предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, ведущих коммерческую деятельность с Пхеньяном.
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