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США сняли санкции с двух российских компаний
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РИА Новости

США сняли санкции с двух российских компаний

19:20 02.03.2020 (обновлено: 20:10 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".
Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.
Тогда ситуация в районе Корейского полуострова обострилась после ряда ракетных испытаний КНДР. Совет национальной безопасности США составил список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы.
Также предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, ведущих коммерческую деятельность с Пхеньяном.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
1 июня 2017, 23:12
Санкции США по КНДР ударили по России
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Министерство финансов СШАКНДРРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Логично - КНДР сдалась, США победили, санкции сняты. И не надо про логику! И здравый смысл!
2 марта, 19:42
laskab1
61630224
Счастье привалило
2 марта, 19:21
Artem Kolesov
1360108
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