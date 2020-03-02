Клишас прокомментировал внесенные Путиным поправки к Конституции

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Поправки президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции подготовлены с учетом доклада рабочей группы по обсуждению поправок, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
В понедельник в Госдуму поступили поправки президента к закону о внесении изменений в Конституцию.
"Конституционные поправки, которые внес президент в Госдуму, подготовлены с учетом доклада, который был сделан президенту рабочей группой на встрече в Кремле", - сказал Клишас.
Все принципиальные позиции рабочей группы отражены в поправках президента, подчеркнул он.
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