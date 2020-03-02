Первый случай заражения коронавирусом выявили в Саудовской Аравии

ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии в понедельник объявило о первом случае заражения новым коронавирусом в стране, заболевание выявлено у подданного королевства, прибывшего из Ирана.
"Министерство здравоохранения сообщает, что результаты анализов подтвердили наличие нового типа коронавируса у подданного королевства, который приехал из Ирана через Бахрейн. Обследование проходят все те, кто контактировал с этим человеком", - говорится в сообщении минздрава, которое распространил правительственный информационный центр в социальной сети Twitter.
Ранее Саудовская Аравия сообщила о выявлении коронавируса у четырех женщин - подданных королевства, которые вернулись из Ирана в Бахрейн, но по договоренности с бахрейнскими властями остались лечиться там.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.