Первый случай заражения коронавирусом выявили в Саудовской Аравии

"Министерство здравоохранения сообщает, что результаты анализов подтвердили наличие нового типа коронавируса у подданного королевства, который приехал из Ирана через Бахрейн. Обследование проходят все те, кто контактировал с этим человеком", - говорится в сообщении минздрава, которое распространил правительственный информационный центр в социальной сети Twitter.