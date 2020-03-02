Пензенский минздрав объяснил использование марлевых масок в больницах

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ряд больниц Пензенской области вместо одноразовых медицинских масок сошьют марлевые повязки для младшего медперсонала, который менее других контактирует с населением, при этом все лечебные учреждения обеспечены масками в достаточном количестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в понедельник министр здравоохранения области Александр Никишин на фоне жалоб местных жителей на отсутствие медицинских масок в аптеках напомнил о возможности самим "пошить семислойную маску и два раза ее в день проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках". По его словам, к пошиву марлевых повязок приступили в лечебных учреждениях.
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"Все лечебные учреждения региона имеют маски в наличии и в достаточном количестве. Ряд медицинских организаций решил, в частности, областная больница имени Бурденко, что для младшего медперсонала, который менее контактирует с населением, будут изготовлены индивидуальные средства защиты, то есть марлевые маски", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в течение недели в регион ожидается поступление 50 тысяч медицинских масок, которые "будут распределены по лечебным учреждениям".
Губернатор Иван Белозерцев в понедельник заявил, что на фоне повышенного спроса на медицинские маски есть проблема их отсутствия в аптеках и потребовал от подчиненных активизировать работу с возможными поставщиками масок, а также проработать вопрос шитья марлевых повязок местными швейными предприятиями для поставки в местные торговые сети.
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