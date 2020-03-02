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Религия и мировоззрение
2020-03-02T19:17+0300
https://ria.ru/20200302/1567050701.html
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
https://cdn25.img.ria.ru/images/102169/14/1021691410_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_e0ec1cf0232965911acbcfb1b03e7c10.jpg
РИА Новости

Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу

19:17 02.03.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкРеспублика Зимбабве
Республика Зимбабве
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации и благотворительного фонда "Закят" оказали гуманитарную помощь единоверцам в Республике Чад, сообщил РИА Новости в понедельник муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Наша первая поездка в Африку состоялась в 2018 году. Тогда рабочую группа возглавил генеральный директор Фонда Рифат Измайлов. После этого мы приняли решение запустить специальные благотворительные программы. В течение двух лет пожертвования неравнодушных людей направлялись на строительство социальных значимых объектов", - сказал Аляутдинов.
Он отметил, что на сегодняшний день Чад является одной из самых бедных стран не только в Африке, но и во всем мире.
"В стране царят нищета и голод. И это при активном росте населения, которое по последним данным составляет около 11 миллионов человек. Из них более 60% – мусульмане, они живут за чертой бедности и нуждаются в самых элементарных вещах для поддержания нормальной жизнедеятельности", - отметил муфтий.
Религиозный деятель сообщил, что в этот раз делегация ДУМ РФ посетила несколько деревень африканского государства, жителям которых раздали продуктовые наборы.
"В деревне Кувейзе мы открыли мечеть и учебный класс, там на сегодняшний день обучаются почти 60 учеников. Более 40 из них уже полностью прочитали Священный Коран, а 16 учеников являются хафизами, то есть знают Священное Писание наизусть", - сообщил глава ДУМ Москвы.
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Он также отметил, что дети получили получили сладости, канцтовары и игрушки.
"Кроме того, благодаря пожертвованиям российских граждан в Чаде появились семь новых колодцев. Теперь люди имеют доступ к чистой, питьевой воде. Некоторые колодцы используются жителями сразу нескольких деревень", - сказал муфтий.
В рамках поездки состоялись официальные встречи Ильдара Аляутдинова с муфтием республики Чад шейхом Ахмадом Ан-нур и представителями местного религиозного совета. Шейх Ахмад Ан-нур выразил благодарность российским единоверцам за помощь и поддержку жителей республики, а также вознес молитву за российскую умму (общину). Он отметил,что за последние полвека это второй визит религиозного деятеля из России в эту страну.
Муфтий Москвы в свою очередь подчеркнул, что ДУМ Москвы и благотворительный фонд "Закят" продолжат развитие благотворительных программ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваЧадОбщество
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