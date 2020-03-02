Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации и благотворительного фонда "Закят" оказали гуманитарную помощь единоверцам в Республике Чад, сообщил РИА Новости в понедельник муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Наша первая поездка в Африку состоялась в 2018 году. Тогда рабочую группа возглавил генеральный директор Фонда Рифат Измайлов. После этого мы приняли решение запустить специальные благотворительные программы. В течение двух лет пожертвования неравнодушных людей направлялись на строительство социальных значимых объектов", - сказал Аляутдинов.

Он отметил, что на сегодняшний день Чад является одной из самых бедных стран не только в Африке, но и во всем мире.

"В стране царят нищета и голод. И это при активном росте населения, которое по последним данным составляет около 11 миллионов человек. Из них более 60% – мусульмане, они живут за чертой бедности и нуждаются в самых элементарных вещах для поддержания нормальной жизнедеятельности", - отметил муфтий.

Религиозный деятель сообщил, что в этот раз делегация ДУМ РФ посетила несколько деревень африканского государства, жителям которых раздали продуктовые наборы.

"В деревне Кувейзе мы открыли мечеть и учебный класс, там на сегодняшний день обучаются почти 60 учеников. Более 40 из них уже полностью прочитали Священный Коран, а 16 учеников являются хафизами, то есть знают Священное Писание наизусть", - сообщил глава ДУМ Москвы.

Он также отметил, что дети получили получили сладости, канцтовары и игрушки.

"Кроме того, благодаря пожертвованиям российских граждан в Чаде появились семь новых колодцев. Теперь люди имеют доступ к чистой, питьевой воде. Некоторые колодцы используются жителями сразу нескольких деревень", - сказал муфтий.

В рамках поездки состоялись официальные встречи Ильдара Аляутдинова с муфтием республики Чад шейхом Ахмадом Ан-нур и представителями местного религиозного совета. Шейх Ахмад Ан-нур выразил благодарность российским единоверцам за помощь и поддержку жителей республики, а также вознес молитву за российскую умму (общину). Он отметил,что за последние полвека это второй визит религиозного деятеля из России в эту страну.