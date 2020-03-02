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Религия и мировоззрение
2020-03-02T19:17+0300
https://ria.ru/20200302/1567050605.html
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
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РИА Новости

Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве

19:17 02.03.2020
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Необычный иконостас из различных пород натурального камня работы грузинских мастеров будет установлен в храме в честь Спиридона Тримифунтского в московском районе Коптево, сообщает в понедельник пресс-служба куратора строительства новых храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина.
"В храме монтируется каменный иконостас уникальной ручной работы, уже установлены основные его элементы. Он будет полностью выполнен из различных пород натурального камня. Работы сложные – непростая конфигурация его элементов, спаренные колонны. Части иконостаса изготавливают вручную камнерезчики в Грузии и по частям привозят в Москву", - говорится в сообщении.
Также предстоит сделать внутренний каменный "фартук" по периметру всего здания, выложить натуральным камнем пол, смонтировать восемь каменных киотов. Из камня будут жертвенник, престол, часть декоративных элементов интерьера. В храме установят массивные дубовые двери, которые еще только заказываются, и два лифта, уточняется в сообщении.
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"Пол алтаря выложен плитами из натурального известняка по технологии прежних веков, когда швы между ними делались ломаными, из-за чего создается ощущение, что ты попал в древний храм, а не в современный, где рисунок пола характеризуется четкой симметрией его элементов", - рассказал настоятель храма протоиерей Сергий Дикий, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По его словам, нижняя часть храма будет выполнять функцию ризницы, там уже все оштукатурено и побелено. Идет монтаж теплового и пожарного оборудования.
"Все фасадные работы будут окончены к июлю. К сентябрю в храме будут установлены лифты для маломобильных и пожилых граждан. Полностью храмовый комплекс будет завершён в текущем году и подготовлен к сдаче в эксплуатацию, с тем, чтобы в 2021-ом году патриарх Кирилл смог провести его большое освящение. В храме уже идут службы, но окончательный ввод его в строй намечен на 2021-й год, поскольку технологии производства работ не позволяют завершить их в этом году", - цитирует пресс-служба Ресина.
По его словам, рядом с храмом также строится духовно-просветительский центр. "На сегодня это самый крупный программный храмовый комплекс в округе и один из самых крупных в Москве", - добавил депутат.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Ресин
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