Объявлять пандемию коронавируса рано, считает ВОЗ

ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Пока рано объявлять пандемию нового коронавируса в мире, 130 стран не заявили ни об одном случае заболевания, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы ценим, что люди сейчас обсуждают, является ли ситуация пандемией или нет. Мы следим за развитием ситуации каждый день и анализируем данные. ВОЗ не преминет объявить пандемию COVID-19, если на это будут указывать все свидетельства. Но мы должны рассматривать это в перспективе", - сказал Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что из 88913 случаев вируса в мире 90% зарегистрированы в Китае, большинство только в одной провинции.
"Мы знаем, что люди боятся… Но свыше 130 стран до сих пор не зарегистрировали ни одного случая COVID-19", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса