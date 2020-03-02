Объявлять пандемию коронавируса рано, считает ВОЗ

"Мы ценим, что люди сейчас обсуждают, является ли ситуация пандемией или нет. Мы следим за развитием ситуации каждый день и анализируем данные. ВОЗ не преминет объявить пандемию COVID-19, если на это будут указывать все свидетельства. Но мы должны рассматривать это в перспективе", - сказал Гебрейесус.