В Чили из-за коронавируса отменили международный конгресс по меди

"В связи с неопределенностью, которую вызывает актуальная ситуация с коронавирусом COVID-19, мы приняли трудное решение отменить мероприятия, запланированные на 23-27 марта. Вышесказанное означает, что ни конференция, ни торжественный банкет Cesco в этом году проводиться не будут", - говорится в коммюнике.