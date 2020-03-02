В Чили из-за коронавируса отменили международный конгресс по меди

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международная конференция по вопросам добычи и производства меди, которая должна была состояться 23-25 марта в Чили, отменена из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили организаторы, Центр изучения меди и горного дела (CESCO).
"В связи с неопределенностью, которую вызывает актуальная ситуация с коронавирусом COVID-19, мы приняли трудное решение отменить мероприятия, запланированные на 23-27 марта. Вышесказанное означает, что ни конференция, ни торжественный банкет Cesco в этом году проводиться не будут", - говорится в коммюнике.
26 февраля, 13:17На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Конференция по меди 2021 года состоится 12-14 апреля, заявили организаторы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса