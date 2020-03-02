Источник сообщил о задержании ректора опорного университета в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали ректора опорного университета Правоохранители задержали ректора опорного университета Воронежской области Сергея Колодяжного, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее ряд воронежских СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что в опорном университете проходили следственные мероприятия в связи с делом о взятке. Затем появилась информация о задержании ректора вуза Сергея Колодяжного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

"Дело касается завышенной премии и потом возврата части премии руководству. Он по 91-й статье (задержан)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дома у Колодяжного прошли следственные мероприятия.

"На прошлой неделе у него на рабочем месте прошли следственные мероприятия, не только у него - практически у всего ректората. Там всего пять фигурантов", - сказал источник.

Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.