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Источник сообщил о задержании ректора опорного университета в Воронеже
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РИА Новости

Источник сообщил о задержании ректора опорного университета в Воронеже

19:12 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали ректора опорного университета Воронежской области Сергея Колодяжного, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее ряд воронежских СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что в опорном университете проходили следственные мероприятия в связи с делом о взятке. Затем появилась информация о задержании ректора вуза Сергея Колодяжного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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"Дело касается завышенной премии и потом возврата части премии руководству. Он по 91-й статье (задержан)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дома у Колодяжного прошли следственные мероприятия.
"На прошлой неделе у него на рабочем месте прошли следственные мероприятия, не только у него - практически у всего ректората. Там всего пять фигурантов", - сказал источник.
Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.
Общая численность студентов вуза составляет 20 тысяч человек. В университете обучаются студенты из 57 стран.
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