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В Иране сотрудник регионального офиса ВОЗ заразился коронавирусом
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РИА Новости

В Иране сотрудник регионального офиса ВОЗ заразился коронавирусом

19:10 02.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Иране заразился новым коронавирусом, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сотрудник регионального офиса ВОЗ в Иране получил позитивный тест на новый коронавирус. У него средняя степень тяжести болезни", - сказал Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ отметил, что во второй половине дня в понедельник в Иран также прибыла экспертная группа организации, которая доставила в страну дополнительные медицинские средства и будет оказывать поддержку правительству в борьбе с СOVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИранВ мире
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