В Иране сотрудник регионального офиса ВОЗ заразился коронавирусом

"Сотрудник регионального офиса ВОЗ в Иране получил позитивный тест на новый коронавирус. У него средняя степень тяжести болезни", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что во второй половине дня в понедельник в Иран также прибыла экспертная группа организации, которая доставила в страну дополнительные медицинские средства и будет оказывать поддержку правительству в борьбе с СOVID-19.