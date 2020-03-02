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Сеть "Красный куб" опровергла информацию о своем закрытии
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РИА Новости

Сеть "Красный куб" опровергла информацию о своем закрытии

19:10 02.03.2020
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© Фото : Красный кубИнтерьер магазина "Красный куб"
Интерьер магазина Красный куб
© Фото : Красный куб
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сеть магазинов подарков "Красный куб" опровергает информацию о своем уходе с рынка, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник газета "Коммерсант" написала о возможном прекращении работы сети "Красный куб" со ссылкой на обращение компании к своим франчайзи. Издание также ссылалось на одного из консультантов на рынке недвижимости, который сообщил, что сеть закрывается и освобождает помещения в Москве и регионах.
"Эта информация (о закрытии сети магазинов - ред.) некорректна. "Красный куб" остается на рынке. Год назад приоритетом развития компании стало увеличение доли онлайн-продаж, как наиболее современного и перспективного канала сбыта. При этом эффективная часть корпоративной сети "Красного куба" продолжает свою работу", - сообщили в компании.
Сеть отмечает, что в январе 2020 года было принято решение о закрытии франчайзинговой части в связи с невыполнением финансовых обязательств рядом партнеров, которых компания кредитовала на протяжении долгих лет. "В связи с этим партнерам было разослано письмо о прекращении сотрудничества, которое и попало в СМИ", - добавили в "Красном кубе".
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"Мы также находимся в завершающей стадии нового инвестиционного проекта, о котором вы скоро услышите", - сказали в компании.
Сеть магазинов "Красный куб" основана в 1996 году, специализируется на продаже подарков, сувениров и праздничных товаров. По данным компании, в настоящее время у нее открыто 16 магазинов: девять - в Москве, семь - в других городах.
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