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Теплоснабжение
2020-03-02T19:09+0300
https://ria.ru/20200302/1567045553.html
ТГК-1 в 2019 году нарастила чистую прибыль по РСБУ на 34%
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РИА Новости

ТГК-1 в 2019 году нарастила чистую прибыль по РСБУ на 34%

19:09 02.03.2020
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2019 году выросла на 33,8% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 9,495 миллиарда рублей, сообщает компания.
Ранее "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) сообщал, что ожидает по итогам 2019 года роста чистой прибыли ТГК-1 по РСБУ на 34%, до 9,5 миллиарда рублей.
Выручка за отчетный период составила 90,837 миллиарда рублей, что на 4,3% выше, чем за 2018 год.
Показатель выручки превышает прогноз ГЭХа (рост на 1,8%, до 88,7 миллиарда рублей). Компания связывает рост выручки с увеличением доходов от реализации тепловой энергии (включая субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию), электроэнергии на рынке на сутки вперед и мощности в рамках ДПМ.
Показатель EBITDA увеличился на 11,7%, до 19,48 миллиарда рублей, что чуть выше прогноза ГЭХа (рост на 11%, до 19,4 миллиарда рублей). Себестоимость продаж выросла на 3,5%, до 78,988 миллиарда рублей - в основном в связи с увеличением расходов на топливо, также отмечает компания. Валовая прибыль ТГК-1 составила 11,8 миллиарда рублей, увеличившись на 9,9%.
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ТГК-1 (входит в группу "Газпром энергохолдинг") - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
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ТеплоснабжениеТГК-1РоссияЭкономика
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