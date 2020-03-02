ТГК-1 в 2019 году нарастила чистую прибыль по РСБУ на 34%

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2019 году выросла на 33,8% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 9,495 миллиарда рублей, сообщает компания.

Ранее "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) сообщал, что ожидает по итогам 2019 года роста чистой прибыли ТГК-1 по РСБУ на 34%, до 9,5 миллиарда рублей.

Выручка за отчетный период составила 90,837 миллиарда рублей, что на 4,3% выше, чем за 2018 год.

Показатель выручки превышает прогноз ГЭХа (рост на 1,8%, до 88,7 миллиарда рублей). Компания связывает рост выручки с увеличением доходов от реализации тепловой энергии (включая субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую энергию), электроэнергии на рынке на сутки вперед и мощности в рамках ДПМ.

Показатель EBITDA увеличился на 11,7%, до 19,48 миллиарда рублей, что чуть выше прогноза ГЭХа (рост на 11%, до 19,4 миллиарда рублей). Себестоимость продаж выросла на 3,5%, до 78,988 миллиарда рублей - в основном в связи с увеличением расходов на топливо, также отмечает компания. Валовая прибыль ТГК-1 составила 11,8 миллиарда рублей, увеличившись на 9,9%.