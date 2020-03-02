Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Казани прошли четвертые всероссийские соревнований по джиу-джитсу на Кубок Марджани, которые организовало Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в муфтияте.

Обладателем главного приза соревнований - путевки в хадж - стал Кэрим Эльгараев из Дагестана. Кроме того, по результатам соревнований муфтий Татарстана Камиль Самигуллин вручил специальный приз чемпиону России по джиу-джитсу, неоднократному участнику соревнований в столице Татарстана Дауду Адаеву из Москвы . Он занял первое место в весовой категории до 77 кг.