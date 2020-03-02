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Религия и мировоззрение
2020-03-02T19:09+0300
https://ria.ru/20200302/1567045486.html
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
https://cdn23.img.ria.ru/images/147610/03/1476100399_0:152:3076:1882_1036x0_80_0_0_8d09a8082ba2900bc086dc6ab5f8d043.jpg
РИА Новости

Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж

19:09 02.03.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Казани прошли четвертые всероссийские соревнований по джиу-джитсу на Кубок Марджани, которые организовало Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в муфтияте.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке.
Обладателем главного приза соревнований - путевки в хадж - стал Кэрим Эльгараев из Дагестана. Кроме того, по результатам соревнований муфтий Татарстана Камиль Самигуллин вручил специальный приз чемпиону России по джиу-джитсу, неоднократному участнику соревнований в столице Татарстана Дауду Адаеву из Москвы . Он занял первое место в весовой категории до 77 кг.
Главные призы соревнований спортсмены получили от муфтия Татарстана Камиля Самигуллина и гендиректора официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж" Раниса Вахитова.
Организатором соревнований, помимо ДУМ РТ, выступила Федерация джиу-джитсу республики.
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23 февраля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстан стал обладателем чёрного пояса джиу-джитсу
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
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