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У госпитализированного студента ВШЭ не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У госпитализированного студента ВШЭ не обнаружили коронавирус

19:08 02.03.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коронавирус у госпитализированного студента ВШЭ Аслана Субханкулова не обнаружен, однако из-за нахождения в палате с пациентом с подозрением на коронавирус у учащегося взяты повторные анализы, он находится на карантине, сообщается на сайте вуза.
Ранее ряд СМИ сообщал о госпитализации студента ВШЭ Аслана Субханкулова и помещении его в одну палату с пациентом, у которого предполагалось заражение новым коронавирусом.
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"Студент ВШЭ Аслан Субханкулов вернулся из Рима 18 февраля, через неделю после возвращения в Россию он почувствовал недомогание и обратился к врачам. Студента госпитализировали, результат анализа на коронавирус оказался отрицательным, и ему поставили диагноз ОРВИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в больнице молодой человек находился в одной палате с пациентом с подозрением на коронавирус, поэтому "у студента Вышки взяли повторные анализы, он будет находиться на карантине 14 дней".
В вузе уточняют, что, поскольку первые анализы Субханкулова не показали наличие коронавируса, оснований для беспокойства у жителей общежития ВШЭ или других студентов нет. С момента контакта с потенциальным носителем коронавируса он не покидал больницу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВысшая школа экономики (ВШЭ)В мире
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