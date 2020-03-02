У госпитализированного студента ВШЭ не обнаружили коронавирус

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коронавирус у госпитализированного студента ВШЭ Аслана Субханкулова не обнаружен, однако из-за нахождения в палате с пациентом с подозрением на коронавирус у учащегося взяты повторные анализы, он находится на карантине, сообщается на сайте вуза.

Ранее ряд СМИ сообщал о госпитализации студента ВШЭ Аслана Субханкулова и помещении его в одну палату с пациентом, у которого предполагалось заражение новым коронавирусом.

"Студент ВШЭ Аслан Субханкулов вернулся из Рима 18 февраля, через неделю после возвращения в Россию он почувствовал недомогание и обратился к врачам. Студента госпитализировали, результат анализа на коронавирус оказался отрицательным, и ему поставили диагноз ОРВИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице молодой человек находился в одной палате с пациентом с подозрением на коронавирус, поэтому "у студента Вышки взяли повторные анализы, он будет находиться на карантине 14 дней".

В вузе уточняют, что, поскольку первые анализы Субханкулова не показали наличие коронавируса, оснований для беспокойства у жителей общежития ВШЭ или других студентов нет. С момента контакта с потенциальным носителем коронавируса он не покидал больницу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.