Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА

УЕФА в понедельник по итогам заседания исполкома союза в Амстердаме сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Впервые игра за Суперкубок УЕФА пройдет на территории России.

"Мы искренне рады. Мы полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА… В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный стадион-сорокапятитысячник, развитая индустрия гостеприимства, своя армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом", - сказал Метшин журналистам.

Как подчеркнул градоначальник, у Казани есть опыт проведения Универсиады 2013 года, Чемпионата мира по водным видам спорта и Чемпионата мира по футболу. И город гордится тем, что оценки, которые поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, были самыми высокими.

"Видимо, все это и легло в основу принятия решения. Была непростая борьба, у нас были очень серьезные конкуренты, поэтому мы искренне рады. Казань – футбольный город, Россия – футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали, я очень рад, что такое решение принято", - отметил мэр Казани, поблагодарив всех участников, которые голосовали за Казань, исполком УЕФА, РФС и правительство России, которые поддержали заявку Казани.