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Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА
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РИА Новости

Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА

19:03 02.03.2020 (обновлено: 21:02 02.03.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой мэрии КазаниМэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации "Объединенные города и местные власти" в Дурбане
Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации Объединенные города и местные власти в Дурбане
© Фото : предоставлено пресс-службой мэрии Казани
КАЗАНЬ, 2 мар - РИА Новости. Казань обладает всем необходимым для организации состязаний мирового уровня и полна решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
УЕФА в понедельник по итогам заседания исполкома союза в Амстердаме сообщил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Впервые игра за Суперкубок УЕФА пройдет на территории России.
"Мы искренне рады. Мы полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА… В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный стадион-сорокапятитысячник, развитая индустрия гостеприимства, своя армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом", - сказал Метшин журналистам.
Как подчеркнул градоначальник, у Казани есть опыт проведения Универсиады 2013 года, Чемпионата мира по водным видам спорта и Чемпионата мира по футболу. И город гордится тем, что оценки, которые поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, были самыми высокими.
"Видимо, все это и легло в основу принятия решения. Была непростая борьба, у нас были очень серьезные конкуренты, поэтому мы искренне рады. Казань – футбольный город, Россия – футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали, я очень рад, что такое решение принято", - отметил мэр Казани, поблагодарив всех участников, которые голосовали за Казань, исполком УЕФА, РФС и правительство России, которые поддержали заявку Казани.
Стадион Энфилд перед началом матча группового этапа Лиги Европы между ФК Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) и ФК Рубин (Казань, Россия).
Вчера, 18:35Республика Татарстан
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"Суперкубок УЕФА – это легендарные соревнования, в которых встречаются лучшие команды европейского футбола. Стать частью этой истории – почетно, захватывающе и очень ответственно. Я уверен, что эти эмоции с нами разделяют многочисленные российские болельщики! Вне всяких сомнений, Суперкубок УЕФА даст новый импульс для развития города", - добавил Метшин.
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Республика ТатарстанСуперкубок УЕФАИльсур МетшинУЕФАРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияКазаньСпорт
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