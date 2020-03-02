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https://ria.ru/20200302/1567040926.html
В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
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РИА Новости

В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"

19:01 02.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона приветствует подписание соглашения между США и движением талибов о выводе иностранных войск и установлении мира в Афганистане, говорится в сообщении МИД РФ.
"Российская сторона приветствует это событие, знаменующее собой важный шаг на пути прекращения войны и скорейшего запуска межафганских переговоров по постконфликтному обустройству страны", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что на церемонии подписания в качестве свидетеля российскую сторону представлял спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Отмечается также, что на полях мероприятия в рамках усилий по содействию афганскому национальному примирению состоялись раздельные встречи Кабулова с руководителем политофиса движения талибов в Дохе Абдулом Гани Барадаром и со спецпредставителем госдепартамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом.
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
Вчера, 11:03
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
В минувшую субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана - ред.) и США должны освободить 5 тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - 1 тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
Флаг Ирана
1 марта, 11:57
В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
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Залмай ХалилзадЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанДохаКатарТалибанСШАВ мире
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