Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T19:02+0300
https://ria.ru/20200302/1567040587.html
В Воронеже трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564976284_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ed374a4b8c654294ac31ad28ad8779b1.jpg
РИА Новости

В Воронеже трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

19:01 02.03.2020 (обновлено: 19:02 02.03.2020)
8547
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус еще трех человек в Воронеже, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
Ранее в Воронеже были госпитализированы с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из Китая. Заболевание у них не подтвердилось, всех их выписали из больницы. В четверг, 27 февраля, власти сообщили о госпитализации пациентки 1993 года рождения, недавно вернувшейся из Милана.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
"В понедельник, 2 марта, в инфекционное отделение Новоусманской районной больницы госпитализирован мужчина 1966 года рождения с признаками ОРВИ, недавно вернувшийся из Италии. Для определения наличия коронавируса будет проведен анализ на базе лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области", - говорится в сообщении.
По данным властей, 27 февраля в Воронеже также госпитализировали семейную пару - мужчину 1964 года рождения и женщину 1967 года рождения, вернувшихся из Ирана.
"На борту самолета, следовавшего из Тегерана в Москву, находился гражданин Китая, у которого позже был обнаружен коронавирус. Сейчас супруги находятся в инфекционном боксе Областной детской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.
По информации правительства региона, там же находится и госпитализированная ранее девушка, вернувшаяся из Италии.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
"Предварительные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции у всех пациентов отрицательные... Все четверо госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии", - отмечают областные власти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
211314
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВоронежская областьВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса
Борода
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Ученые сообщили сроки начала применения вакцины от коронавируса
Пакет с набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Летевших 23 февраля из Милана россиян проверяют на коронавирус
Медицинская сестра в больничной палате
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
Лента новостейМолния