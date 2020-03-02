В Воронеже трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Врачи госпитализировали с подозрением на Врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус еще трех человек в Воронеже , сообщает правительство региона в своем Telegram-канале

Ранее в Воронеже были госпитализированы с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из Китая. Заболевание у них не подтвердилось, всех их выписали из больницы. В четверг, 27 февраля, власти сообщили о госпитализации пациентки 1993 года рождения, недавно вернувшейся из Милана.

"В понедельник, 2 марта, в инфекционное отделение Новоусманской районной больницы госпитализирован мужчина 1966 года рождения с признаками ОРВИ, недавно вернувшийся из Италии. Для определения наличия коронавируса будет проведен анализ на базе лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области", - говорится в сообщении.

По данным властей, 27 февраля в Воронеже также госпитализировали семейную пару - мужчину 1964 года рождения и женщину 1967 года рождения, вернувшихся из Ирана.

"На борту самолета, следовавшего из Тегерана в Москву, находился гражданин Китая, у которого позже был обнаружен коронавирус. Сейчас супруги находятся в инфекционном боксе Областной детской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.

По информации правительства региона, там же находится и госпитализированная ранее девушка, вернувшаяся из Италии.

"Предварительные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции у всех пациентов отрицательные... Все четверо госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии", - отмечают областные власти.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.