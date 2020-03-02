Пушков ответил писателю из США, раскритиковавшему книгу Достоевского

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского детективного писателя Джеймса Эллроя, назвавшего "Преступление и наказание" "русским дерьмом".
При этом Эллрой признался, что так и не смог прочесть роман до конца.
"Что (признание. — Прим. ред.) много говорит не о романе, а о самом Эллрое. Писатель куда крупнее — Генри Миллер — боготворил Достоевского. Эллрой не дорос", — отметил Пушков.
Эллрой известен благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя был снят ряд фильмов.