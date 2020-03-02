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Культура
2020-03-02T19:13+0300
https://ria.ru/20200302/1567040019.html
Пушков ответил писателю из США, раскритиковавшему книгу Достоевского
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РИА Новости

Пушков ответил писателю из США, раскритиковавшему книгу Достоевского

19:00 02.03.2020 (обновлено: 19:13 02.03.2020)
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© РИА Новости / М. ФилимоновИздания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание"
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
© РИА Новости / М. Филимонов
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского детективного писателя Джеймса Эллроя, назвавшего "Преступление и наказание" "русским дерьмом".
При этом Эллрой признался, что так и не смог прочесть роман до конца.
Писатель Алексей Иванов
29 февраля, 04:07Культура
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
"Что (признание. — Прим. ред.) много говорит не о романе, а о самом Эллрое. Писатель куда крупнее — Генри Миллер — боготворил Достоевского. Эллрой не дорос", — отметил Пушков.
Эллрой известен благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя был снят ряд фильмов.
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Обсудить 15
КультураДжеймс ЭллройФедор ДостоевскийРоссияСШААлексей Пушков
Популярные комментарии
Блин знать бы еще кто такой элрой этот:))) а вот фамилию Достоевский знают несколько миллиардов человек на планете. Думаю этим все сказано:))) Чел просто обгадился при чем публично:)
2 марта, 19:15
Александр Русский
5000002
Привыкли читать комиксы.....
2 марта, 19:08
ДШДжуга Шумадан
3410003
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