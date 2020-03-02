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И.о. премьера Ирака объявил об отставке и призвал провести выборы
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РИА Новости

И.о. премьера Ирака объявил об отставке и призвал провести выборы

18:59 02.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДворец президента Ирака в Багдаде
Дворец президента Ирака в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КАИР, 2 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил в понедельник об окончательном уходе с этого поста и предложил провести досрочные парламентские выборы 4 декабря после неудачной попытки кандидата на эту должность Тауфика Аляуи получить вотум доверия нового кабмина, сообщила пресс-служба премьера.
Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммед Тауфик Аляуи отказался в воскресенье от своего поста после неудачных попыток получить одобрение парламента на новый состав правительства. Парламент Ирака в воскресенье вновь не смог проголосовать по новому составу правительства страны из-за низкой явки депутатов.
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В направленном президенту Ирака, спикеру и депутатам парламента страны письме Абд аль-Махди напомнил, что отведенный конституцией срок на получение вотума доверия нового кабмина заканчивается 2 марта.
"После консультаций со специалистами по конституции я объявляю о своем решении прибегнуть к добровольному уходу с должности главы кабинета министров", - говорится в опубликованном пресс-службой премьера тексте письма.
"Предлагаем дату 4 декабря 2020 года для проведения выборов... и самороспуск парламента за 60 дней до даты выборов", - говорится в письме Абд аль-Махди.
Также политик предложил рядом с урнами для голосования на парламентских выборах установить дополнительные – по голосованию на референдуме по конституционным поправкам или же добавить пункт о поправках в конституцию в бюллетень.
На свою должность Абд аль-Махди предложил назначить одного из своих заместителей или министра из его кабмина.
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При этом Абд аль-Махди пояснил, что новый и.о. премьер-министра не будет участвовать в каких-либо официальных встречах, консультациях и переговорах ни в Ираке, ни за рубежом и не будет подписывать официальные документы.
Политик подчеркнул, что не считает подходящим для Ирака решением дальнейшее функционирование переходного правительства.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев
Ранее Аляуи пообещал, что сразу после получения вотума его правительство начнет расследование убийств протестующих и сотрудников органов безопасности, а также отпустит на свободу "мирных демонстрантов". Также он заявил, что будут приняты меры для проведения свободных досрочных выборов в Ираке.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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