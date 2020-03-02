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2020-03-02T20:18+0300
https://ria.ru/20200302/1567036354.html
Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии
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РИА Новости

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

18:54 02.03.2020 (обновлено: 20:18 02.03.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд Москвы приговорил жителя Подмосковья к девяти годам колонии за убийство девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Собранные следственными органами... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины 1986 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", - сказала она.
Следствие и суд установили, что 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель нашел в одной из комнат тело девушки в чемодане, на ее теле обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки. Отмечалось, что на допросе задержанный мужчина дал признательные показания, сообщив, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".
По данным пресс-службы столичной прокуратуры, осужденный нанес девушке более 19 ударов в область шеи, туловища и головы.
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"С учетом позиции государственного обвинителя, прокурора города Москвы Дениса Попова, суд приговорил Гареева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Суд также частично удовлетворил иск родственников убитой о возмещении морального вреда на общую сумму в 2,5 миллиона рублей.
Как затем сообщила РИА Новости пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина, осужденному помимо колонии назначили лечение у психиатра.
"... кроме того, ему была назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - рассказала агентству Кочина.
По словам пресс-секретаря, Гареев не освобожден от наказания, лечение он будет проходить параллельно с отбыванием срока.
Ранее сообщалось, что погибшей оказалась Екатерина Карагланова, которая вела блог в Instagram со 100 тысячами подписчиков, а также, по данным СМИ, принимала участие в конкурсах красоты.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Я не понимаю мягкость приговоров по одним делам и суровость правосудия по другим.
2 марта, 19:00
ggekkogwn
1500011
Что так мало? В США Россиянам 20-25 лет дают вообще только "за намерения" совершить преступление.
2 марта, 19:00
Александр Невский
1400011
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