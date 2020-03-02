Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд Суд Москвы приговорил жителя Подмосковья к девяти годам колонии за убийство девушки-блогера, тело которой нашли в чемодане, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины 1986 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", - сказала она.

Следствие и суд установили, что 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель нашел в одной из комнат тело девушки в чемодане, на ее теле обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки. Отмечалось, что на допросе задержанный мужчина дал признательные показания, сообщив, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, осужденный нанес девушке более 19 ударов в область шеи, туловища и головы.

"С учетом позиции государственного обвинителя, прокурора города Москвы Дениса Попова, суд приговорил Гареева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Суд также частично удовлетворил иск родственников убитой о возмещении морального вреда на общую сумму в 2,5 миллиона рублей.

Как затем сообщила РИА Новости пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина, осужденному помимо колонии назначили лечение у психиатра.

"... кроме того, ему была назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - рассказала агентству Кочина.

По словам пресс-секретаря, Гареев не освобожден от наказания, лечение он будет проходить параллельно с отбыванием срока.