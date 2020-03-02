Чем питаться в Великий пост

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великий пост начался у православных христиан второго марта. Согласно канонам, эти семь недель являются периодом усиленной молитвы и размышлений о душе. Верующим предписывается строгое воздержание от пустых развлечений и скоромной еды. Однако далеко не всегда понятно, что можно употреблять в пищу, а что нет. О том, как говеть, чтобы достойно встретить самый главный христианский праздник — Пасху-2020, — в материале РИА Новости.

Еда — не главное

Великий пост — самый древний из периодов многодневного воздержания в христианстве. О нем известно еще с раннехристианских времен. Правда, до сих пор светские ученые и богословы спорят, какие именно ограничения он тогда предусматривал и как во время него питались.

Сейчас же семинедельное говение предполагает ряд ограничений в еде. Из-за этого немало людей, особенно невоцерковленных, путают постное время с диетой.

"Ограничение в пище не есть самоцель. Это лишь средство, помогающее христианину с достаточной степенью сознательности достичь — путем участия в богослужениях — воспоминания о главных днях человеческой истории: Страстной седмице и Пасхе. И вне этой цели никакие пищевые запреты смысла не имеют", — подчеркивает председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

То есть если человек не молится и не участвует в службах, то это уже не пост. Ведь один из его смыслов — наставить человека на путь исправления и отказа от каких-либо пристрастий и зависимостей.

Без рыбы, но с креветками

Основное кулинарное правило для постящихся такое: нужно ограничить себя в пище животного происхождения. То есть нельзя употреблять мясо, рыбу, молоко, масло, яйца. Причем как в чистом виде, так и в составе тех или иных продуктов.

Также церковный устав не велит употреблять алкоголь. Исключения — лишь несколько праздничных дней: Благовещение Богоматери (7 апреля), Лазарева суббота (в этом году — 11 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье, в этом году — 12 апреля). Тогда допускается вино, но в умеренных количествах.

Кроме того, в праздничные дни, 7 и 12 апреля, допускается рыба. А 11 апреля можно употреблять в пищу икру.

Особой категорией являются морепродукты: креветки, мидии, кальмары и так далее. Они нетипичны для русской кухни, а в богослужебных книгах именуются "гадами морскими". Они не запрещены в постные дни, хотя в тех же монастырях Афона их едят только по субботам и воскресеньям.

Однако в Церкви призывают не злоупотреблять морепродуктами в пост: если те же креветки — ваш любимый деликатес, то лучше от них отказаться.

"Все индивидуально"

Именно ограничение в чем-то любимом — будь то еда или какой-либо вид досуга — составляет одно из главных правил говения. Главное — поставить себе цель.

"Но и это нужно делать правильно. Вот, например, человек с пристрастием к алкоголю зарекся не пить в Великий пост. И тем самым сделал себе хуже, ведь наступит Пасха, и он напьется. А вот если он поставил цель отучиться от пьянства и продолжать идти по этому пути уже после говения — вот это будет правильно", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Поэтому если человек не способен резко отказаться от вредных привычек, то он должен делать это постепенно. При этом в Церкви подчеркивают, что каждый человек должен обсуждать этот момент со своим духовником.