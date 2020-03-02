В ООН призвали увеличить объемы помощи населению северо-запада Сирии

ООН, 2 мар – РИА Новости. Более 2150 грузовиков с гуманитарной помощью в январе-феврале направили на северо-запад Сирии из Турции, но ситуация показывает, что объемы помощи нужно увеличить, заявил региональный гуманитарный координатор по кризису в Более 2150 грузовиков с гуманитарной помощью в январе-феврале направили на северо-запад Сирии из Турции, но ситуация показывает, что объемы помощи нужно увеличить, заявил региональный гуманитарный координатор по кризису в Сирии Кевина Кеннеди.

По его словам, в понедельник однодневную межведомственную миссию направили через границу из Турции в северо-западную Сирию, где потребности в гуманитарной помощи и защите с каждым днем растут.

"Миссия стала успешным шагом для лучшего понимания гуманитарных реалий "на земле" и оценки целесообразности постоянного присутствия ООН в Идлибе", - отмечается в заявлении.

Кеннеди указал, что в межведомственную миссию входили представители Международной организации по миграции, Фонда ООН в области народонаселения, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы, Управления по координации гуманитарных вопросов и ВОЗ.

По его словам, миссия посетила лагерь внутренне перемещенных лиц Кафр Лусин, а также больницу Баб эль-Хава, прежде чем вернуться на территорию Турции через погранпереход Баб-эль-Хава.

"Мы воочию стали свидетелями тяжелых гуманитарных последствий продолжающегося насилия в Идлибе. Люди травмированы и напуганы, и им срочно требуется лучший доступ к жилью, еде, базовым медицинским услугам, они нуждаются в лучшей защите", - заявил Кеннеди.

По его мнению, продолжающаяся трансграничная гуманитарная операция имеет важное значение для удовлетворения потребностей сирийцев, которые нуждаются в срочной помощи.

"Более 2150 грузовиков с помощью пересекли границу из Турции в направлении северо-запада Сирии в январе и феврале. Это более чем вдвое превышает количество грузовиков, проезжающих за тот же период в 2019 году. Но мы должны сделать еще больше и увеличить свое присутствие "на земле", - заявил Кеннеди.

В пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию их страны. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирование в этом районе.