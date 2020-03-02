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РИА Наука
2020-03-02T18:51+0300
https://ria.ru/20200302/1567034410.html
Вакцинация в детстве помогает при лечении рака, выяснили ученые
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РИА Новости

Вакцинация в детстве помогает при лечении рака, выяснили ученые

18:51 02.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
Медицинская сестра делает укол ребенку в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Новое исследование Университета Хельсинки впервые показало, как предварительная иммунизация, полученная с помощью обычных детских вакцин, может быть использована для более эффективного лечения рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.
Финские ученые из Хельсинкского университета в сотрудничестве с итальянскими коллегами провели исследование на мышах, результаты которого показали, что если животные были ранее привиты какой-либо обычной вакциной, например, против столбняка, при развитии у них раковой опухоли, эффективность антираковой терапии была существенно выше. Эффект достигался за счет улучшения специфического иммунного ответа. В качестве средства против рака рассматривалась новая гибридная платформа PeptiCRAd, разработанная в Хельсинкском университете.
Авторы отмечают в статье, что их результаты легко проверить в клинических испытаниях, поскольку методика основывается на продолженном действии иммунитета, заложенного любыми вакцинами, включенными в национальные программы вакцинации по всему миру.
"Этот метод может оказать серьезное влияние на существующие протоколы иммунотерапии", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора Винченцо Черулло (Vincenzo Cerullo).
Из-за широкого охвата международных программ вакцинации большинство населения мира привито против общих патогенов, что способствует возникновению патоген-специфической иммунной памяти. Это позволяет развернуть гораздо более быстрый и эффективный иммунный ответ при повторном обнаружении патогенных микроорганизмов. Этот, так называемый вторичный ответ, сильнее и быстрее, чем первый.
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Проблема же существующих противораковых вакцин заключается в том, что их эффект больше похож на первичный, чем на вторичный иммунный ответ.
"Чтобы преодолеть это ограничение и превратить противоопухолевый ответ во вторичный, мы разработали гибридную противоопухолевую терапевтическую противораковую вакцину, — рассказывает Церулло. — С момента своего появления вакцины внесли значительный вклад в общественное здравоохранение благодаря ликвидации распространенных смертельных инфекций, таких как оспа и чума. Мы решили, что они могут сделать еще больше и помочь нам в борьбе с раком".
На основе вирусной платформы Церулло и его коллеги разрабатывают терапевтические противораковые вакцины. Одна из них называется PeptiCRAd. По сути дела, это вирус, к поверхности которого прикреплены небольшие кусочки опухоли. Это сделано для того, чтобы вызвать иммунный ответ против опухоли. Но необходимо, чтобы пациент был в детстве привит против этого вируса.
"Мы решили модифицировать устоявшуюся платформу PeptiCRAd в нашей лаборатории, добавив еще один набор пептидов, полученных из патогенов, которым пациенты были вакцинированы, например, от столбняка или дифтерии", — объясняет ученый.
"Основная идея этой новой гибридной платформы PeptiCRAd заключается в использовании преимуществ уже существующей патоген-специфической иммунологической памяти, присутствующей у вакцинированных людей. Это должно усилить противоопухолевый ответ, направляя уже существующие иммунные Т-клетки к опухоли", — резюмирует Сара Феола (Sara Feola), еще один из авторов исследования.
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