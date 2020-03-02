Европейские страны предложили Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

Как ожидается, помощь будет направлена в Иран самолетом 2 марта. На борту будут материалы для проведения анализов, медицинское оборудование, защитные костюмы и перчатки.

Ранее власти Ирана ограничили передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае появления признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Кроме того, до конца недели закрыты школы, а также отменены культурные мероприятия. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник назвал борьбу с коронавирусом первоочередной задачей иранских властей.