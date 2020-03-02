Москва заявлена в нескольких номинациях премии World Travel Awards

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стартовало голосование в рамках европейского регионального этапа премии World Travel Award-2020, Москва заявлена сразу в нескольких номинациях, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Стартовало голосование в рамках европейского регионального этапа премии World Travel Awards-2020. Москва заявлена в трех номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" на премию претендует комитет по туризму Москвы.

"Голосование будет идти до 10 мая на официальном сайте премии. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться", — говорится в сообщении.