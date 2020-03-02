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Туризм
2020-03-02T21:54+0300
https://ria.ru/20200302/1567032109.html
Москва заявлена в нескольких номинациях премии World Travel Awards
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РИА Новости

Москва заявлена в нескольких номинациях премии World Travel Awards

21:54 02.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стартовало голосование в рамках европейского регионального этапа премии World Travel Award-2020, Москва заявлена сразу в нескольких номинациях, сообщается на официальном портале мэра столицы.
"Стартовало голосование в рамках европейского регионального этапа премии World Travel Awards-2020. Москва заявлена в трех номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" на премию претендует комитет по туризму Москвы.
"Голосование будет идти до 10 мая на официальном сайте премии. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что церемония награждения лауреатов регионального этапа World Travel Awards-2020 пройдет 20 июня в Анталье (Турция), а гранд-финал впервые состоится в Москве.
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
28 ноября 2019, 16:54Туризм
Достойна "Оскара": Москва получила главную премию World Travel Awards
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМосква
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