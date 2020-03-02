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В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
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РИА Новости

В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае

18:46 02.03.2020 (обновлено: 19:01 02.03.2020)
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© REUTERS / China Daily Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае снижается, но за пределами страны выросло в девять раз по сравнению с числом случаев, регистрирующихся в КНР, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китая сообщил ВОЗ о 206 случаев, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей. За пределами Китая всего насчитывается 8739 случаев в 61 стране, 127 скончалось. За последние сутки количество случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось почти в девять раз по сравнению с количеством, которое регистрируется в Китае", - сказал он.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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