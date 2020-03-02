Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T18:47+0300
https://ria.ru/20200302/1567031092.html
СК хочет расследовать гибель экс-замминистра обороны СССР в ДТП
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_0:42:2640:1526_1036x0_80_0_0_28ee190ba74e76873c6e54109760d706.jpg
РИА Новости

СК хочет расследовать гибель экс-замминистра обороны СССР в ДТП

18:46 02.03.2020 (обновлено: 18:47 02.03.2020)
737
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет России инициирует передачу из полиции материалов по факту гибели в ДТП бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что Шуралев погиб в ДТП на 85-м году жизни. По словам Дерябина, Шуралева возле его дома сбил автомобиль.
"Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы главного следственного управления СК России по Москве", - сказала Иванова.
ДТП с генералом
Вчера, 14:14
Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео
1512112
Обсудить 0
СССРВладимир ШуралевСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Ямале спустя 20 лет раскрыли жестокие убийства женщин и ребенка
Владимир Шуралёв
Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
Лента новостейМолния