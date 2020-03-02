СК хочет расследовать гибель экс-замминистра обороны СССР в ДТП

Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что Шуралев погиб в ДТП на 85-м году жизни. По словам Дерябина, Шуралева возле его дома сбил автомобиль.

"Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы главного следственного управления СК России по Москве", - сказала Иванова.