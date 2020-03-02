СК хочет расследовать гибель экс-замминистра обороны СССР в ДТП

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Следственный комитет России инициирует передачу из полиции материалов по факту гибели в ДТП бывшего замминистра обороны СССР Владимира Шуралева, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сообщил РИА Новости, что Шуралев погиб в ДТП на 85-м году жизни. По словам Дерябина, Шуралева возле его дома сбил автомобиль.
"Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы главного следственного управления СК России по Москве", - сказала Иванова.