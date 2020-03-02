Муфтий Татарстана оценил дату голосования по поправке в Конституцию

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Предложение провести референдум по поправке в Конституцию РФ 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, учитывает интересы мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас предложил президенту РФ Владимиру Путину провести общероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля. По его словам, к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой" для голосования.

"Очень радует, что учитываются интересы мусульман", - сказал муфтий Татарстана.

Он положительно оценил тот факт, что в целом в такой многонациональной и многоконфесиональной стране как Россия учитываются интересы всех народов и всех религий.

Официальный представитель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев также сказал РИА Новости, что поддерживает внесение в конституцию имени Бога, отметив, что ничьему мировосприятию это не помешает. "Мы все Божьи создания, и кто как верит, это, конечно, его право. Там не может быть никакого призыва к тому, что человек должен верить или не верить, - это не принципы и не функции нашей конституции", - сказал муфтий.

По его мнению, указанная поправка будет "неким стимулом для дальнейшего позитивного развития общества", при этом "упоминание Бога в конституции никакой угрозы светскости государства не несет".