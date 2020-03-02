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Религия и мировоззрение
2020-03-02T19:45+0300
https://ria.ru/20200302/1567030734.html
Муфтий Татарстана оценил дату голосования по поправке в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/148960/46/1489604621_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_cdcf8364fb1238e44ed7da85ae7505a4.jpg
РИА Новости

Муфтий Татарстана оценил дату голосования по поправке в Конституцию

19:45 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Центральном парке Новосибирска
Празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Центральном парке Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Предложение провести референдум по поправке в Конституцию РФ 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, учитывает интересы мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас предложил президенту РФ Владимиру Путину провести общероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля. По его словам, к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой" для голосования.
"Очень радует, что учитываются интересы мусульман", - сказал муфтий Татарстана.
Он положительно оценил тот факт, что в целом в такой многонациональной и многоконфесиональной стране как Россия учитываются интересы всех народов и всех религий.
Официальный представитель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев также сказал РИА Новости, что поддерживает внесение в конституцию имени Бога, отметив, что ничьему мировосприятию это не помешает. "Мы все Божьи создания, и кто как верит, это, конечно, его право. Там не может быть никакого призыва к тому, что человек должен верить или не верить, - это не принципы и не функции нашей конституции", - сказал муфтий.
По его мнению, указанная поправка будет "неким стимулом для дальнейшего позитивного развития общества", при этом "упоминание Бога в конституции никакой угрозы светскости государства не несет".
Пшихачев добавил, что слово "Бог" выражает общее понятие для всех верующих традиционных религий России. "Никто не претендует, чтобы это было прописано по-мусульмански "Аллах", или по-иудейски "Яхве" - есть общее такое понятие: Бог, мы все понимаем, что оно означает, и мы все это принимаем", - сказал муфтий.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
27 февраля, 15:32Религия и мировоззрение
Верующие оценили идею голосования по Конституции 22 апреля
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинАндрей КлишасВладимир ПутинРоссияОбщество
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