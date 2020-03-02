Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Супруновского замглавы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Анатолий Супруновский с декабря 2019 года был врио замминистра МЧС России - главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору.
"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Супруновского Анатолия Михайловича заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, медалями "За отвагу на пожаре", "За усердие", "За заслуги", "За содружество во имя спасения".
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