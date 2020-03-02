Путин назначил Супруновского заместителем главы МЧС

Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский. Архивное фото

Заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Супруновского замглавы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Анатолий Супруновский с декабря 2019 года был врио замминистра МЧС России - главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору.

"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Супруновского Анатолия Михайловича заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.