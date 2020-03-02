В Тунисе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Сообщается, что коронавирус выявлен у 40-летнего гражданина Туниса, вернувшегося из Италии.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.