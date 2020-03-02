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Пензенский минздрав посоветовал жителям самим шить медицинские маски
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РИА Новости

Пензенский минздрав посоветовал жителям самим шить медицинские маски

18:33 02.03.2020 (обновлено: 18:35 02.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Девушка надевает защитную маску. Архивное фото
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на фоне жалоб местных жителей на отсутствие медицинских масок в аптеках напомнил о возможности самим сшить марлевые повязки.
Губернатор Иван Белозерцев в понедельник на совещании в правительстве региона зачитал обращение к нему жителя Пензы, который пожаловался на отсутствие в аптеках медицинских масок. Глава региона признал, что спрос на медицинские маски очень большой, проблема их отсутствия в аптеках существует, и попросил Никишина прокомментировать ситуацию.
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"Спрос на маски большой… Также не надо забывать то, что применялось исконно у нас в Советском союзе - это каждый может себе пошить семислойную маску и два раза ее в день проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках. Проблема решается просто. В лечебных учреждениях мы к пошиву масок приступили", - сказал Никишин на совещании, видеозапись которого опубликована в stories аккаунта губернатора в Instagram.
Министр отметил, что в ближайшее время в регион поступит 50 тысяч масок, которые, в первую очередь, будут направлены в лечебные учреждения.
В ответ глава региона подчеркнул, что жители имеют право купить маски в аптеках, поскольку у многих сейчас нет швейных машинок, которые раньше были почти в каждой квартире, поэтому потребовал активизировать работу с возможными поставщиками масок, а также проработать вопрос шитья марлевых повязок местными швейными предприятиями для поставки в местные торговые сети.
Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, министр здравоохранения не рекомендовал жителям самим шить маски, а лишь напомнил о таком способе на случай острой необходимости.
"Речь шла об экстренной необходимости использования маски, не более. Министр не предлагал всем жителям региона шить маски самостоятельно. По факту обращения гражданина будет проведена проверка и приняты необходимые и возможные со стороны органов госвласти меры", - сказала собеседница агентства, подчеркнув, что губернатор поручил решить проблему с дефицитом медицинских масок.
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