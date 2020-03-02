Пензенский минздрав посоветовал жителям самим шить медицинские маски

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на фоне жалоб местных жителей на отсутствие медицинских масок в аптеках напомнил о возможности самим сшить марлевые повязки.

Губернатор Иван Белозерцев в понедельник на совещании в правительстве региона зачитал обращение к нему жителя Пензы, который пожаловался на отсутствие в аптеках медицинских масок. Глава региона признал, что спрос на медицинские маски очень большой, проблема их отсутствия в аптеках существует, и попросил Никишина прокомментировать ситуацию.

"Спрос на маски большой… Также не надо забывать то, что применялось исконно у нас в Советском союзе - это каждый может себе пошить семислойную маску и два раза ее в день проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках. Проблема решается просто. В лечебных учреждениях мы к пошиву масок приступили", - сказал Никишин на совещании, видеозапись которого опубликована в stories аккаунта губернатора в Instagram

Министр отметил, что в ближайшее время в регион поступит 50 тысяч масок, которые, в первую очередь, будут направлены в лечебные учреждения.

В ответ глава региона подчеркнул, что жители имеют право купить маски в аптеках, поскольку у многих сейчас нет швейных машинок, которые раньше были почти в каждой квартире, поэтому потребовал активизировать работу с возможными поставщиками масок, а также проработать вопрос шитья марлевых повязок местными швейными предприятиями для поставки в местные торговые сети.

Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, министр здравоохранения не рекомендовал жителям самим шить маски, а лишь напомнил о таком способе на случай острой необходимости.