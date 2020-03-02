В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба

БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - Христианско-демократического союза ( Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - Христианско-демократического союза ( ХДС Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе

"Дружеские призывы (к России) со стороны европейских министров иностранных дел совершенно бесполезны. Мы должны ясно дать понять: есть политическое и массивное экономическое давление на (президента РФ Владимира) Путина, на Россию, если он не прекратит эту войну (в сирийском Идлибе – ред.) и не сядет за стол переговоров", - сказал Реттген в прямом эфире телеканала n-tv

"Если бы это была французско-германская инициатива (о санкциях – ред.), совместно с другими, это было бы эффективно", - добавил он.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 34 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что только российские военнослужащие находятся в Сирии на законной основе - по просьбе легитимного руководства республики, военное присутствие других стран противоречит международному праву.