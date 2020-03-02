Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T18:28+0300
https://ria.ru/20200302/1567019410.html
В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника транспортной прокуратуры
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1036x0_80_0_0_c8f8fc182e57318251bb8c0c9adbc824.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника транспортной прокуратуры

18:27 02.03.2020 (обновлено: 18:28 02.03.2020)
838
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу исполняющего обязанности Сальского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры, подозреваемого в получении взятки в 160 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, 26 февраля текущего года подозреваемый в закусочной "Теремок" в станице Егорлыкская получил от представителя коммерческой организации, занимающейся охранной деятельностью, взятку в 160 тысяч рублей за покровительство в зоне ответственности прокуратуры. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
"Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции
Вчера, 17:57
Волгоградского полицейского-антикоррупционера заподозрили во взятке
2102000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Ростов-на-ДонуРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев во время задержания
В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке
Здание Следственного комитета РФ
СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Руки в наручниках
В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Руки в наручниках
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
Лента новостейМолния