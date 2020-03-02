В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника транспортной прокуратуры

По версии следствия, 26 февраля текущего года подозреваемый в закусочной "Теремок" в станице Егорлыкская получил от представителя коммерческой организации, занимающейся охранной деятельностью, взятку в 160 тысяч рублей за покровительство в зоне ответственности прокуратуры. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".