В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника транспортной прокуратуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу исполняющего обязанности Сальского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры, подозреваемого в получении взятки в 160 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, 26 февраля текущего года подозреваемый в закусочной "Теремок" в станице Егорлыкская получил от представителя коммерческой организации, занимающейся охранной деятельностью, взятку в 160 тысяч рублей за покровительство в зоне ответственности прокуратуры. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
"Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.