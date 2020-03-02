Путин поручил подготовить предложения по языковой госполитике

"Правительству РФ подготовить совместно с Советом при президенте РФ по русскому языку и с привлечением Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики РФ и по созданию системы мониторинга реализации закона РФ "О языках народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.