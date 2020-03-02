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Путин поручил подготовить предложения по языковой госполитике
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РИА Новости

Путин поручил подготовить предложения по языковой госполитике

18:27 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 августа подготовить предложения по разработке концепции государственной языковой политики РФ.
"Правительству РФ подготовить совместно с Советом при президенте РФ по русскому языку и с привлечением Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики РФ и по созданию системы мониторинга реализации закона РФ "О языках народов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по русскому языку.
Также Путин поручил представить предложения по формированию системы мониторинга состояния нормативно-правового регулирования отношений в сфере функционирования русского языка как государственного языка РФ, государственных языков республик, находящихся в составе РФ, и других языков народов РФ, а также государственной поддержки языков народов России, обеспечения права российских граждан на пользование государственным языком РФ, государственными языками республик, находящихся в составе РФ, родным или иным языком. Срок исполнения поручения - 15 сентября 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:45
Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного
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Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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