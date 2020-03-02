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Религия и мировоззрение
2020-03-02T18:23+0300
https://ria.ru/20200302/1567016829.html
Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII
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РИА Новости

Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII

18:23 02.03.2020
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение Ватикана открыть архивы Второй мировой войны, которые могут пролить свет на трагические события холокоста, является смелым и показывает готовность Святого Престола к диалогу, заявил РИА Новости президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
"Мы приветствуем решение Ватикана открыть архивы Второй Мировой войны, тем самым дав историкам возможность изучить материалы, касающиеся времен холокоста. Смелое решение папы Римского Франциска говорит о готовности Католической церкви развивать межконфессиональный и межрелигиозный диалог", - подчеркнул раввин Гольдшмидт.
Кроме того, по его словам, данное решение показывает, что Ватикан готов "признать ошибки прошлого".
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Решение об открытии архивов принял лично папа Римский Франциск, который объявил о нем ровно год назад по случаю 80-летия со дня избрания Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что годы понтификата Пия XII пришлись на "один из самых печальных и темных моментов ХХ века", связанных со Второй мировой войной. В этой связи папа Франциск указал, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви.
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Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрение
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