Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII

Решение об открытии архивов принял лично папа Римский Франциск, который объявил о нем ровно год назад по случаю 80-летия со дня избрания Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что годы понтификата Пия XII пришлись на "один из самых печальных и темных моментов ХХ века", связанных со Второй мировой войной. В этой связи папа Франциск указал, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви.