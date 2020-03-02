В России появятся новые ведомственные награды

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Начальник Главного управления специальных программ президента РФ подписал приказ об утверждении ведомственных наград, среди которых нагрудные знаки "Почетный сотрудник", "За службу на спецобъектах", "Почетный наставник", медали за содействие, за заслуги, за трудовую доблесть и за боевое содружество. Документ опубликован на портале правовой информации.
Как отмечается в документе, награждение будет производиться при подведении итогов работы за год, при праздновании Дня защитника Отечества, Дня России, Дня работника органов безопасности, в связи с юбилейными датами военнослужащих и госслужащих.
Все награды будут вручаться начальником Главного управления либо его заместителями, а также руководителями подведомственных организаций и начальниками структурных подразделений.
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