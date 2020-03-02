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Религия и мировоззрение
2020-03-02T18:23+0300
https://ria.ru/20200302/1567015652.html
Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/38/1559953861_0:80:2501:1486_1036x0_80_0_0_8edc68871786a360d127215fd87706fc.jpg
РИА Новости

Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода

18:22 02.03.2020 (обновлено: 18:23 02.03.2020)
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© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : Сергей Власов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Какие-либо решения в связи с распространением коронавируса, в случае если будет соответствующее обращение властей, будет принимать Священный Синод РПЦ, пока же об этом говорить рано, заявил РИА Новости руководитель управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать приказ казачьего Совета атаманов России о запрете целовать иконы, кресты и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией.
"Если будет угроза действительно пандемии и чего-то такого и к нам обратятся власти, то, я думаю, что Священный Синод, скорее всего, будет рассматривать этот вопрос и принимать какие-то решения. Не думаю, что кто-то из епископов или священников сам будет принимать такие решение, это решение, которое будет принимать священноначалие", - сказал протоиерей Димитрий Рощин.
"Но пока об этом говорить еще рано", - добавил он.
Представитель синодального отдела также напомнил, что приходы Русской православной церкви в Италии, где отмечена вспышка коронавируса, следуют, по благословению управляющего приходами митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, указаниям властей, которые они выдают. Ранее Патриарший экзархат в Западной Европе дал указания представителям духовенства в Италии "строго следовать распоряжениям властей и неукоснительно исполнять соответствующие директивы", направленные на предотвращение распространения коронавируса.
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
23 февраля, 14:25
В РПЦ назвали песню "Священная война" неофициальным гимном России
Атаман Геннадий Ковалев из Свердловской области ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией. По словам Ковалева, приказ официально уже разослан по организациям совета атаманов региональных казачьих общественных организаций. Документ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев отметил, что казаки также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие инфекции храмы и священнослужителей.
В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, комментируя приказ неизвестного ему Совета атаманов России, назвал его чушью, добавив, что подобные вещи – "прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов".
Николай Долуда
Вчера, 16:09Религия и мировоззрение
Атаман Всероссийского казачьего общества оценил запрет целовать иконы
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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