Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Какие-либо решения в связи с распространением коронавируса, в случае если будет соответствующее обращение властей, будет принимать Священный Синод РПЦ, пока же об этом говорить рано, заявил РИА Новости руководитель управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать приказ казачьего Совета атаманов России о запрете целовать иконы, кресты и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией.

"Если будет угроза действительно пандемии и чего-то такого и к нам обратятся власти, то, я думаю, что Священный Синод, скорее всего, будет рассматривать этот вопрос и принимать какие-то решения. Не думаю, что кто-то из епископов или священников сам будет принимать такие решение, это решение, которое будет принимать священноначалие", - сказал протоиерей Димитрий Рощин.

"Но пока об этом говорить еще рано", - добавил он.

Представитель синодального отдела также напомнил, что приходы Русской православной церкви в Италии, где отмечена вспышка коронавируса, следуют, по благословению управляющего приходами митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония, указаниям властей, которые они выдают. Ранее Патриарший экзархат в Западной Европе дал указания представителям духовенства в Италии "строго следовать распоряжениям властей и неукоснительно исполнять соответствующие директивы", направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Атаман Геннадий Ковалев из Свердловской области ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией. По словам Ковалева, приказ официально уже разослан по организациям совета атаманов региональных казачьих общественных организаций. Документ носит рекомендательный характер и будет действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. Ковалев отметил, что казаки также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие инфекции храмы и священнослужителей.

В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, комментируя приказ неизвестного ему Совета атаманов России, назвал его чушью, добавив, что подобные вещи – "прерогатива Минздрава России, но не Совета атаманов".