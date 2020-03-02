Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после пожара в храме Украинской православной церкви мужского монастыря в Черниговской области, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины.

Пресс-служба полиции в субботу сообщила, что пожар произошел в мужском монастыре в селе Домница Менского района Черниговской области, жертв и пострадавших нет.

"По предварительному заключению, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Внутри сооружения храма людей не было, в результате пожара никто не пострадал… Открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности")", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.