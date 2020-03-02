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Религия и мировоззрение
2020-03-02T18:16+0300
https://ria.ru/20200302/1567012545.html
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
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РИА Новости

Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом

18:16 02.03.2020
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КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Полиция завела уголовное дело после пожара в храме Украинской православной церкви мужского монастыря в Черниговской области, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины.
Пресс-служба полиции в субботу сообщила, что пожар произошел в мужском монастыре в селе Домница Менского района Черниговской области, жертв и пострадавших нет.
"По предварительному заключению, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Внутри сооружения храма людей не было, в результате пожара никто не пострадал… Открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности")", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Полиция ранее заявляла, что сообщение о пожаре поступило в понедельник в 7.50 мск, а в 11.43 мск возгорание ликвидировали. К тушению были привлечены 20 человек и пять единиц техники. По предварительной информации, ЧП вызвала неисправность отопительных приборов.
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