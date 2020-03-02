В Ливане число зараженных коронавирусом достигло 13 человек

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ливане достигло 13 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения заявляет о трех новых случаях заражения коронавирусом. Эти граждане находились под домашним карантином на контроле... Были сделаны анализы и получен положительный результат... Всего количество зараженных достигло 13", - сказано в заявлении минздрава.
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Ливане 21 февраля у гражданки страны, прилетевшей из Ирана. Власти с целью предотвратить вспышку вируса ограничили паломнические рейсы в страны, где распространяется COVID-19. Въезд в Ливан гражданам этих стран запрещен. Министерство образования республики объявило об отмене занятий в учебных учреждениях предварительно до 8 марта.
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