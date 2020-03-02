В Ливане число зараженных коронавирусом достигло 13 человек

"Министерство здравоохранения заявляет о трех новых случаях заражения коронавирусом. Эти граждане находились под домашним карантином на контроле... Были сделаны анализы и получен положительный результат... Всего количество зараженных достигло 13", - сказано в заявлении минздрава.