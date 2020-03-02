Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", — заявил он.

Украинские политики нередко выступают с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в прошлом году перед выборами президента Украины кандидат на пост главы государства Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Тогда политик заявила, что разработка подобных боеприпасов является частью ее будущей "стратегии" в отношении Москвы. Российские политики назвали подобные угрозы абсурдом и клоунадой.