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2020-03-02T18:34+0300
https://ria.ru/20200302/1567011188.html
Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу
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РИА Новости

Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу

18:13 02.03.2020 (обновлено: 18:34 02.03.2020)
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© Фото : страница Никиты Потураева в FacebookНикита Потураев
Никита Потураев
© Фото : страница Никиты Потураева в Facebook
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу. Заявление парламентария транслировалось в эфире телеканала "Укринформ".
Выступая на презентации концепции нового украинского телеканала для Донбасса и Крыма, парламентарий предположил, что Москва будет вести "радиоэлектронную борьбу" против вещания Киева.
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"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", — заявил он.
Украинские политики нередко выступают с абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в прошлом году перед выборами президента Украины кандидат на пост главы государства Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Тогда политик заявила, что разработка подобных боеприпасов является частью ее будущей "стратегии" в отношении Москвы. Российские политики назвали подобные угрозы абсурдом и клоунадой.
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Популярные комментарии
Хахах вот по этому и нету у вас бомбы, ее мартышке мировое сообщество не доверит никогда. А если вдруг решат доверить, пара калибров придетит раньше, чем это сделают, вот в этом можно точно быть уверенными
2 марта, 18:22
Александр Русский
16990003
На урановые рудники его направить, пусть швыряет.
2 марта, 18:24
vvab6
12783101
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