Швеция приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

"Транспортное агентство постановило временно отозвать разрешение на полеты у авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямое авиасообщение между Ираном и Швецией будет временно приостановлено. Основанием для это стала рекомендация агентства здравоохранения", - говорится в сообщении.