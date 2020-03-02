Турбизнес ждет информацию о возобновлении работы Лувра

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры ждут от своих французских партнеров информацию о том, когда возобновит работу Лувр и какие изменения в экскурсионных маршрутах произойдут в связи с закрытием музея из-за коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В АТОР напомнили, что Лувр закрылся 1 марта. Радикальное решение не принимать посетителей приняли 300 сотрудников музея: по их мнению, они никак не защищены от угрозы коронавируса. Все, что им выдали в качестве профилактики, это гель для дезинфекции рук.
"Масла в огонь" добавило распоряжение правительства о мерах по запрету всех массовых мероприятий в закрытых местах, где собираются более пяти тысяч человек. Лувр в список таких общественных пространств не попал, хотя ежедневно через его залы проходят до 15 тысяч человек. В минувшем году он принял более 9,6 миллиона посетителей, 75 процентов которых были иностранцами", — уточнили эксперты.
Они рассказали, что на фоне угрозы коронавируса профсоюз музея потребовал усилить меры профилактической безопасности, в том числе снабдить всех сотрудников защитными масками, установить защитные стекла между кассирами и посетителями и оборудовать входы тепловизорами для обнаружения людей с высокой температурой. В Лувре также обеспокоены визитом музейных работников из Италии, которые приехали в Париж, чтобы забрать творения Леонардо да Винчи, участвующие в выставке.
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"Туроператоры сообщают, что пока не получили информацию от партнеров о том, какие изменения будут внесены в экскурсионные маршруты в связи с закрытием Лувра. Он входит в групповые маршруты по Парижу или же туристам предлагается посетить музей опционально", - пояснили в ассоциации.
По предварительной информации, если музей не возобновит работу на этой неделе, туристам вернут деньги за входные билеты.
"Такой практики ранее не было, но, скорее всего, наши партнеры в Париже не будут полностью отменять экскурсии, а вернут средства только за билеты в Лувр. Обычно туристы с пониманием относятся к таким ситуациям. Мы все надеемся, что музей вскоре возобновит работу", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
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