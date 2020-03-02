Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-02T20:38+0300
https://ria.ru/20200302/1567009870.html
Турбизнес ждет информацию о возобновлении работы Лувра
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564963373_0:55:1600:955_1036x0_80_0_0_ea35ec389d352ff4ddbbec2dc8e6e2ed.jpg
РИА Новости

Турбизнес ждет информацию о возобновлении работы Лувра

20:38 02.03.2020
276
© Фото : Pixabay / Edi NugrahaЛувр в Париже
Лувр в Париже
© Фото : Pixabay / Edi Nugraha
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туроператоры ждут от своих французских партнеров информацию о том, когда возобновит работу Лувр и какие изменения в экскурсионных маршрутах произойдут в связи с закрытием музея из-за коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В АТОР напомнили, что Лувр закрылся 1 марта. Радикальное решение не принимать посетителей приняли 300 сотрудников музея: по их мнению, они никак не защищены от угрозы коронавируса. Все, что им выдали в качестве профилактики, это гель для дезинфекции рук.
"Масла в огонь" добавило распоряжение правительства о мерах по запрету всех массовых мероприятий в закрытых местах, где собираются более пяти тысяч человек. Лувр в список таких общественных пространств не попал, хотя ежедневно через его залы проходят до 15 тысяч человек. В минувшем году он принял более 9,6 миллиона посетителей, 75 процентов которых были иностранцами", — уточнили эксперты.
Они рассказали, что на фоне угрозы коронавируса профсоюз музея потребовал усилить меры профилактической безопасности, в том числе снабдить всех сотрудников защитными масками, установить защитные стекла между кассирами и посетителями и оборудовать входы тепловизорами для обнаружения людей с высокой температурой. В Лувре также обеспокоены визитом музейных работников из Италии, которые приехали в Париж, чтобы забрать творения Леонардо да Винчи, участвующие в выставке.
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
29 февраля, 08:00Туризм
Новый карантин: куда лучше не ехать из-за коронавируса
"Туроператоры сообщают, что пока не получили информацию от партнеров о том, какие изменения будут внесены в экскурсионные маршруты в связи с закрытием Лувра. Он входит в групповые маршруты по Парижу или же туристам предлагается посетить музей опционально", - пояснили в ассоциации.
По предварительной информации, если музей не возобновит работу на этой неделе, туристам вернут деньги за входные билеты.
"Такой практики ранее не было, но, скорее всего, наши партнеры в Париже не будут полностью отменять экскурсии, а вернут средства только за билеты в Лувр. Обычно туристы с пониманием относятся к таким ситуациям. Мы все надеемся, что музей вскоре возобновит работу", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
Вид на Париж
21 февраля, 08:00Туризм
Эйфелева башня "заговорит" по-русски: что нового в Париже
000000
ТуризмЛуврТуризмтуристыНовости - ТуризмФранцияПариж
Рекомендуем
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Лувр в Париже
Лувр закрыли для проведения совещания по коронавирусу
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Аэропорт Гейдара Алиева в Баку
Самолет Баку–Дубай вернулся в аэропорт вылета
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже отменили книжную ярмарку из-за коронавируса
Туристы на одной из улиц Милана
Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
Новый карантин: куда лучше не ехать из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
04:51Нетаньяху прокомментировал данные exit poll
04:44В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
04:41Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин
04:39Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
Лента новостейМолния