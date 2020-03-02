СК возбудил дело против проректора СевГУ из-за взятки

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Проректор Севастопольского государственного университета ( Проректор Севастопольского государственного университета ( СевГУ ) Владислав Большенко вымогал взятку в размере более 5 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление СК РФ

Ранее пресс-служба вуза сообщила, что Большенко задержан по подозрению в экономическом преступлении. Он занимал пост проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом.

"Возбуждено уголовное дело в отношении проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом Севастопольского государственного университета. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что летом минувшего года между Министерством науки и высшего образования РФ и фирмой были заключены госконтракты на возведение первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкции библиотеки университета.

"После того, как на счет фирмы поступили авансовые платежи по контрактам, проректор потребовал от директора фирмы передать ему 5,5 миллиона рублей за нерасторжение контрактов в случае невыполнения работ в установленные сроки и пролонгирование контрактов с последующей передачей ему 5% от суммы всех платежей", - говорится в сообщении.

В декабре проректор получил от предпринимателя взятку в размере 3,1 миллиона рублей, а накануне, при получении оставшейся части суммы в 2,4 миллиона рублей, был задержан сотрудниками ФСБ.