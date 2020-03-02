Путин поручил представить документ о праздновании 225-летия Пушкина

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить документ о праздновании 225-летия со дня рождения писателя Александра Пушкина и оказать финансовую помощь Дому-музею в Кишиневе, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий перечень поручений дан по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

"Правительству РФ... представить в установленном порядке проект указа президента РФ "О 225-летии со дня рождения Пушкина", предусмотрев в нем в том числе... оказание финансовой и научно-методической помощи Дому-музею Пушкина в Кишиневе (Республика Молдова) в проведении реставрации мемориальных зданий и созданию новой экспозиции", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, поручено предусмотреть реализацию проекта Института русской литературы РАН по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", а также осуществить комплекс мер по реставрации, ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции музея Пушкина в Гурзуфе. Также в документе должна быть предусмотрена реализация общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в РФ.