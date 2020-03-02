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Путин поручил представить документ о праздновании 225-летия Пушкина
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РИА Новости

Путин поручил представить документ о праздновании 225-летия Пушкина

18:08 02.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить документ о праздновании 225-летия со дня рождения писателя Александра Пушкина и оказать финансовую помощь Дому-музею в Кишиневе, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений дан по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.
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"Правительству РФ... представить в установленном порядке проект указа президента РФ "О 225-летии со дня рождения Пушкина", предусмотрев в нем в том числе... оказание финансовой и научно-методической помощи Дому-музею Пушкина в Кишиневе (Республика Молдова) в проведении реставрации мемориальных зданий и созданию новой экспозиции", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, поручено предусмотреть реализацию проекта Института русской литературы РАН по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", а также осуществить комплекс мер по реставрации, ремонту, оборудованию, созданию новой экспозиции музея Пушкина в Гурзуфе. Также в документе должна быть предусмотрена реализация общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в РФ.
Срок выполнения поручения - 30 июня 2020 года, ответственный за исполнение премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Михаил МишустинАлександр ПушкинВладимир ПутинОбщество
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